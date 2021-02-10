Huawei обратился в суд с просьбой отменить решение Федеральной комиссии по связи США, которая обозначила компанию как угрозу национальной безопасности.

Об этом пишет The Verge.

Китайская телекоммуникационная компания утверждает, что Федеральная комиссия по связи превысила свои полномочия.

«Приказ о пересмотре запрета потенциально может повлиять на финансовые интересы телекоммуникационной отрасли в целом», - говорится в запросе Huawei.

Однако Федеральная комиссия при администрации Байдена вновь заявила о своей поддержке принятого решения.

— В прошлом году FCC (прим, - Федеральная комиссия по связи) выпустила окончательное определение, определяющее Huawei как угрозу национальной безопасности, на основании значительного количества доказательств, разработанных FCC и многочисленными агентствами национальной безопасности США. Мы продолжим отстаивать это решение, - сказал пресс-секретарь Федеральной комиссии по связи.

Напомним, техгигант Huawei потерял 41% продаж смартфонов после того, как США ввели санкции на продукцию корпорации - в 2020 году она была третьей в мире по объемам продаж.