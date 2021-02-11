Кимбал Маск, младший брат Илона Маска и член совета директоров Tesla, продал акции производителя электромобилей на 25,6 миллиона долларов, согласно документации.

Об этом пишет Bloomberg.

Согласно сведеньям издания, 48-летний мужчина продал 30 тысяч акций 9 февраля по средней цене 852,12 доллара. Акции Tesla упали на 5,3% в среду и закрылись на уровне 804,82 доллара. Tesla выросла на 743% в 2020 году и еще на 14% в этом году.

В результате сделки владение Кимбалом Маском акциями Tesla сократилось до 600 тысяч штук, что составляет 483 миллиона долларов. Согласно данным, собранным Bloomberg, инсайдерам Tesla принадлежит 19,6% акций компании.

Кимбал Маск известен как генеральный директор и соучредитель The Kitchen Restaurant Group.

Напомним, основатель Tesla и Space X Илон Маск готов распродать свое имущество ради заселения Марса. Он хочет, чтобы человечество стало космической цивилизацией и многопланетным видом.