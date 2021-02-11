Об этом говорится на сайте Mastercard.

В компании считают, что цифровые деньги должны обеспечивать стабильность, чтобы люди могли использовать их для повседневных транзакций, а не для инвестиций. Однако там отметили, что ни в коем случае не будут навязывать клиентам использование криптовалюты.

— Mastercard не ставит себе целью рекомендовать вам начать использовать криптовалюту. Наша цель в том, чтобы позволить покупателям, продавцам и представителям бизнеса переводить средства, традиционные или криптовалютные, так, как пользователи захотят, — пояснил вице-президент компании Радж Дамодаран.

В Mastercard сообщили, что уже сотрудничают с рядом банков, которые готовятся вводить цифровые валюты в качестве способа оплаты.

Конкретного названия криптовалюты в компании пока не назвали. Однако там сообщили, что их платежная система будет поддерживать стейблкоины.

Стейблкоин — разновидность криптовалюты, привязанная к запасам физических товаров (драгоценных металлов, нефти и так далее) или к обычной валюте. Курсы таких активов склонны колебаться меньше, чем курсы типичных криптовалют, поэтому стейблкоины более стабильны.

Напомним, майнинг криптовалюты биткоин требует столько же электроэнергии, сколько ежегодно потребляет Украина.