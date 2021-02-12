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Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала две лицензии на проведение азартных игр компаниям Париматч и Геймдев.
Соответствующие документы опубликованы на сайте комиссии, пишет ЛИГА.
Лицензия обеим компаниям выдана на проведение «азартных игр казино в сети интернет», говорится в документах, датированных 10 февраля.
Париматч – это международный букмекерский холдинг основанный в Украине, главный офис которого находится на Кипре в городе Лимасол.
Геймдев – разработчик программного обеспечения, специализирующаяся, в том числе, на создании компьютерных игр и игровых приложений. Имеет офис в Киеве.
Как известно, 14 июля 2020 года Верховная Рада приняла закон о легализации азартных игр. Разработкой законопроекта об игорном бизнесе занимался Борис Баум, бывший топ-менеджер российской VS Energy и крупной сети отелей Premier. В Офисе президента не исключали, что он может возглавить орган, регулирующий рынок азартных игр.
23 сентября создан регулятор на игорном рынке – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.
2 февраля Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую лицензию на организацию и проведение азартных игр в сети интернет. Ее получило ООО «Спейсикс» (онлайн-казино Cosmolot).
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Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала две лицензии на проведение азартных игр компаниям Париматч и Геймдев.
Соответствующие документы опубликованы на сайте комиссии, пишет ЛИГА.
Лицензия обеим компаниям выдана на проведение «азартных игр казино в сети интернет», говорится в документах, датированных 10 февраля.
Париматч – это международный букмекерский холдинг основанный в Украине, главный офис которого находится на Кипре в городе Лимасол.
Геймдев – разработчик программного обеспечения, специализирующаяся, в том числе, на создании компьютерных игр и игровых приложений. Имеет офис в Киеве.
Как известно, 14 июля 2020 года Верховная Рада приняла закон о легализации азартных игр. Разработкой законопроекта об игорном бизнесе занимался Борис Баум, бывший топ-менеджер российской VS Energy и крупной сети отелей Premier. В Офисе президента не исключали, что он может возглавить орган, регулирующий рынок азартных игр.
23 сентября создан регулятор на игорном рынке – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей.
2 февраля Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую лицензию на организацию и проведение азартных игр в сети интернет. Ее получило ООО «Спейсикс» (онлайн-казино Cosmolot).