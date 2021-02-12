Одесская фирма Югдорстрой победила в аукционе на ямочный ремонт части улицы Потемкинской в Николаеве за 7,4 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники Департамента ЖКХ Николаевского городского совета объявили тендер по текущему ремонту улицы Потемкинской от улицы Лягина до Гражданской с ожидаемой стоимостью работ в 9 миллионов 395 тысяч 283 гривны. Аукцион по определению победителя торгов пройдет 9 января 2021 года.

В соответствии с тендерным заданием подрядчик должен будет провести ямочный ремонт, демонтировать и заменить бордюры, поменять решетки сливной канализации и провести ряд других видов работ.

Участие в торгах приняли: компания «Югдорстрой» с предложением в 7 миллионов 469 тысяч 994 гривны, дочернее предприятие «Лидер» с предложением 7 миллионов 470 тысяч гривен и компания «Блектоп Сервис», которая запросила за выполнение работ 8 миллионов 150 тысяч гривен.

В итоге победу одержала компания из Одессы «Югдорстрой» и именно с ней чиновники могут заключить договор.

Отметим, что Департамент ЖКХ 22 мая объявил тендер по текущему ремонту улицы Потемкинской от улицы Садовой до Лягина с ожидаемой стоимостью работ в 13 миллионов 866 тысяч 460 гривен.

Участие в аукционе приняли всего две компании: ООО «Гранит-001», которое согласилось работать за 8 миллионов 214 тысяч 744 гривны и ООО «Лидер», которое согласилось выполнить работы за сумму, которая оказалась на 6 гривен меньше чем у конкурента. В итоге чиновники отдали предпочтение более выгодному предложению и заключили с компанией «Лидер» договор.

Напомним, директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко заявил, что на полноценный ремонт дороги по улице Потемкинской в Николаеве необходимо около 1 миллиарда гривен.