Исследование об этом подготовила компания Canalys. В нем указано, что в прошлом году продажи электрокаров выросли почти на половину в сравнении с 2019 годом. Всего была реализовано 3,1 миллионов экземпляров, при том, что общий рынок авто упал на 14% в 2020 году.

Исследование о новом буме с подкрепляющими графиками опубликовано на сайте компании.

Несмотря на сложный для гигантов автопроизводителей 2020 года спрос на электромобили показал позитивные результаты. Эксперты отмечают, что подобный тренд сохранится в ближайшие годы.

На электромобили приходится больше 5% продаж всех автомобилей в мире. К примеру, в Европе и Китай продали 1,3 миллиона образцов электрокаров, что вчетверо превысило продажи на американском рынке, в США до сих пор предпочитают традиционный транспорт.

Аналитики Canalys обещают, что процент продаж электромобилей от всего авторынка вырастит на 2% в 2021 году. А к 2028 году количество проданных штук перевалит через 30 миллионов и электромобили составят половину всех автомобилей, продаваемых по миру.

Ранее НикВести сообщали, Норвегия стала первой в мире страной, где за прошедший 2020 год больше половины регистраций новых транспортных средств пришлось на электромобили или автомобили с гибридным приводом.