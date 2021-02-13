Служба автомобильных дорог в Николаевской области 12 февраля объявила тендер на текущий средний ремонт шести участков дороги Т-15-07 Николаев – Парутино – Очаков – база отдыха «Черноморка». Предполагаемая стоимость работ — 1 миллиард 115 миллионов 959 тысяч 483 гривны.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок Prozzoro.

На тендер выставлены 6 лотов — 6 участков дороги, где будет проводиться ремонт:

— ожидаемая стоимость ремонта первых 6 км очаковской трассы — 144 миллиона 462 тысяч 346 гривен;

— участка с 8 по 20 км — 229 млн 291 тыс. 459 гривен;

— с 26 по 33 км — 114 млн 794 тыс. 615 гривен;

— с 37 по 49 км — 218 млн 319 тыс. 208 гривен;

— с 53 по 66 км — 294 млн 57 тыс. 310 гривен;

— с 70 по 76 км — 115 миллионов 34 тыс. 545 гривен.

Конечный срок подачи тендерных предложений — 16 марта.

Глава транспортной комиссии Николаевского облсовета Евгений Игнатенко на своей странице в Facebook отметил, что ремонт трассы Т-15-07 Николаев – Парутино – база отдыха «Черноморка» даст толчок к развитию туризма в Очаковском районе, а жители местных общин получат более комфортное и надежное транспортное сообщение.

— Также данный участок дороги относится к запланированному проекта «Черноморская Ривьера» и надеюсь, что она будет реализована в ближайшем времени, — добавил Евгений Игнатенко.

Напомним, в прошлом году скандальная компания «Ростдорстрой» получила три подряда по текущему ремонту трассы Т-15-07 «Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха Черноморка» на общую сумму в 96,9 миллионов гривен.