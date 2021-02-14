— Качество звука особенно впечатляет. Звук выстрелов такой яркий, что когда что-то летело прямо на меня с экрана, я даже начинал кричать, — рассказывает 25-летний студент, который воспользовался такой услугой.

Так кинозалы начали сдавать в аренду для геймеров. До 4 человек могут арендовать большой экран до 18:00 на 2 часа за 90 долларов. Вечером цены повышают до 135 долларов за 2 часа. Также нужно прийти со своей консолью и играми.

Так, в стране сейчас действует ограничение, которое позволяет работать киноерам только с заполненностью на 50%. Кроме этого новые фильмы в прокат в настоящее время выходят редко, поэтому компания CGV начала придумывать, как она может зарабатывать дополнительно.

В аренду сдают залы вместимостью от 100 до 200 мест. BBC подсчитало, что при заполненности в 50% и стоимостью билета в около 12 долларов они могут принести кинотеатру прибыль в 600-1200 долларов. И это без учета прибыли по продаже напитков и попкорна. Однако в CGV говорят, что рассматривают аренду залов геймерам исключительно как дополнительный источник прибыли.

— Размышляя о том, как использовать пустые залы кинотеатра, я заметил, что современные игры могут похвастаться отличной графикой и хорошо структурированными историями, как и фильмы, — рассказывает сотрудник CGV Син В Хан, который и является автором идеи.

С момента запуска новой услуги в начале этого года залы сети кинотеатров бронировали уже более 130 раз. Большинство клиентов — мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, но есть и пары, и семьи.

Ранее сообщалось, что в Варшаве на первые дни работы театров раскупили почти все билеты.