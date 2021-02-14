В конце 2020 года бизнесмен Билл Доррис из Нэшвилла, штат Теннесси скончался в возрасте 84 лет. Согласно его завещанию, деньги будут помещены в специальный фонд для компенсации расходов на содержание пса.

Об этом пишет журнал «Вокруг Света. Украина».

В последние годы Доррис много времени проводил в разъездах. Пока его не было, за Лулу присматривала знакомая бизнесмена, 88-летняя Марта Бертон. Доррис просил, чтобы она продолжила ухаживать за собакой и после его смерти.

Однако новая хозяйка Лулу не сможет использовать эти деньги как ей заблагорассудится. В завещании Доррис написал, что она может делать «ежемесячные разумные расходы». Однако сама Марта Бертон говорит, что не представляет, как могла бы потратить на собаку 5 миллионов долларов, но она «попыталась бы». «Честно говоря, я не знаю, что об этом думать. Он слишком любил свою собаку», — сказала женщина.

Дом бизнесмена также перешел по наследству домашнему любимцу. Что случится с недвижимостью и деньгами, оставшимися в фонде, когда Лулу умрет, в завещании не уточняется.

Доррис был юристом, бизнесменом, а также владельцем и другом автора скандально известного памятника одному из первых лидеров Ку-Клукс-Клана, бывшему конфедератскому генералу Натаниэлю Бедфорду Форресту. Хотя Доррис отрицал, что он расист, он называл рабство «формой социального обеспечения афроамериканцев». Памятник стоял рядом с межштатной магистралью, и его регулярно пытались уничтожить. Доррис регулярно давал интервью средствам массовой информации, защищая свое право выставлять статую Форреста и его флаги. Будущее этой статуи будет определено в суде по наследственным делам.