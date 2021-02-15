Американские ученые из Университета Колорадо в Боулдере создали устройство, которое может превращать тепло от тела человека в электроэнергию и подзаряжать небольшие устройства — смарт-часы или фитнес-трекер.

Об этом пишет «Вокруг Света. Украина».

Устройство работает как обычные термоэлектрические генераторы — использует тепло, чтобы генерировать электрическую энергию. Однако от других он отличается своей эластичностью: его можно носить как кольцо, браслет или любое другое украшение, которая касается кожи человека.

«Каждый раз, когда вы используете батарею, вы способствуете ее разрядке, и, в конце концов, вам придется ее заменить. Наше термоэлектрическое устройство хорошо тем, что его можно носить постоянно», — отмечают ученые.

По словам разработчиков устройства, оно может генерировать около одного вольта энергии на каждый квадратный сантиметр кожи человека. Если носить его как браслет во время пробежки, когда тело нагревается от физических действий, устройство сможет выработать примерно 5 вольт.

Мощность выработки электричества можно увеличить, добавив больше генераторов. Автор группы исследования и доцент кафедры машиностроения Цзяньлянь Сяо сказал, что устройства можно добавлять друг к другу, как конструктор Lego.

Основой устройства является эластичный материал полиамин. Ранее группа ученых под руководством Сяо уже экспериментировала с созданием эластичной «электронной кожи», поэтому прошедшие наработки использовали в новом проекта. Благодаря полиамину устройство может самовосстанавливаться, оно полностью перерабатывается и не требует подзарядки от сети. В будущем ученые хотят создать электронику, которая будет работать без необходимости подзарядки.





