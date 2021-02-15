Китайская компания ByteDance отложила на неопределенное время сделку по продаже «TikTok» после избрания нового президента США.

Об отмене соглашения узнал Wall Street Journal.

Сделка с «TikTok», инициированная бывшим президентом Дональдом Трампом, затянулась на длительное время после окончания его срока. 10 февраля администрация Байдена попросила отложить рассмотрение аппеляции на судебный запрет TikTok федеральным окружным судом.

В заявлении чиновники из аппарата президента сообщили, что приступили к проверке приложения, которая поможет определить, продолжает ли «TikTok» представлять угроз национальной безопасности страны, на которую ссылался Дональд Трамп.

По словам источников издания, знакомых с ходом переговоров, переговоры между представителями ByteDance и представителями национальной безопасности США продолжаются. По их словам, эти обсуждения были сосредоточены на безопасности данных и способах предотвращения доступа китайского правительства к информации, которую «TikTok» собирает об американских пользователях.

Уже 18 февраля Минюст США обязуется представить официальную позицию по делу «TikTok».

Напомним, dедомство по защите персональных данных Италии приняло решение заблокировать все аккаунты социальной сети TikTok, возраст обладателей которых невозможно точно определить.