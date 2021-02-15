Всемирная торговая организация выбрала нового генерального директора – им стала представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.

Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этой должности, сообщается на сайте ВТО.

Сегодня генеральный совет организации в ходе внеочередного заседания одобрил ее кандидатуру на должность генерального директора с 1 марта 2021 года по 31 августа 2025 года.

Изначально на пост генерального директора ВТО претендовали представители из восьми стран – Великобритании, Египта, Кении, Кореи, Мексики, Молдовы, Нигерии и Саудовской Аравии. Затем претендентов осталось пятеро, позже их число сократилось до двух.

В конце октября Оконджо-Ивеала по итогам голосования группы постпредов при ВТО опередила второго претендента на пост главы ВТО – представительницу Кореи Ю Мен Хи, но США тогда выступили резко против ее кандидатуры. С тех пор шли консультации между странами, которые дали результат только после вступления в должность нового президента США Джо Байдена.

5 февраля стало известно, что представительница Южной Кореи сняла свою кандидатуру на пост нового гендиректора ВТО. А торговое представительство США выпустило заявление, в котором заявило о решительной поддержке кандидатуры Нгози Оконджо-Ивеалы.

Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году. Она работала министром финансов, а также министром иностранных дел Нигерии. За 25 лет работы во Всемирном банке Оконджо-Ивеала занимала ряд высоких должностей, включая пост управляющего директора (вторая по важности позиция в банке). Также она дважды претендовала на пост президента ВБ.