Верховная Рада ужесточила ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения и превышения скорости.

Об этом стало известно во вторник, 16 февраля, в ходе заседания Верховной Рады.

Во втором чтении законопроект №2695 поддержали 325 нардепов. Как указывается в сообщении Верховной Рады, закон усиливает ответственность за управление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Законом восстанавливается и увеличивается ответственность за управление автомобилем в нетрезвом от 17 тысяч гривен за первый случай до 51 тысяч гривен с лишением водительских прав на 10 лет. За третий случай — конфискация авто.

Также усиливается уголовная ответственность за нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного или иного опьянения, повлекшее тяжкие последствия.

За превышение скорости более чем на 50 километров в час — штраф увеличен с 510 до 1700 гривен, за оставление места ДТП — с 255 до 3400 гривен с лишением права управления ТС на срок 1-2 года или без такового.

Также увеличен штраф за управление или передачу управления ТС лицом, не имеющим права им управлять — с 510 до 3 тысяч 400 гривен, а повторное в течение года — 40 тысяч 800 гривен с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС).

За управление автомобилем лицом, лишенным такого права, штраф увеличен с 510 до 20 тысяч 400 гривен, а за повторное в течение года — 40 тысяч 800 гривен с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС). Нововведения вступят в силу после подписания президентом и публикации закона.

Напомним, в Украине вырастут штрафы за преступления против журналистов. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №3633 во втором чтении.