Украине вырастут штрафы за преступления против журналистов. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №3633 во втором чтении.

«За» проголосовал 341 парламентарий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Согласно закону, незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, незаконный отказ в доступе его к информации, незаконный запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий и любое другое умышленное препятствование профдеятельности журналиста будут наказывать штрафом в размере 8500 - 17 тысяч гривен или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

За влияние в любой форме на журналиста для препятствования выполнению им профобязанностей или преследование в связи с его профдеятельностью грозит штраф в 17-34 тысяч гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 4 лет.

Если такие действия совершило должностное лицо с использованием своего положения или по предварительному сговору группой лиц, размер штрафа составит 34-51 тысячу гривен.

Или же это преступление будут наказывать лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

В сентябре 2020 года эксперты Института массовой информации зафиксировали в Украине 15 нарушений свободы слова. Преимущественно это было применение физической агрессии против журналистов.

Напомним, главный полицейский Николаевщины Сергей Шайхет посоветовал всем, кому мешают СМИ, «трижды подумать», прежде чем куда-то баллотироваться.