Начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергей Шайхет призвал кандидатов, баллотирующихся в местные советы, не нарушать права журналистов, препятствуя их работе.

Об этом он написала на своей странице в Facebook.

Как известно, вечером 24 сентября пресс-секретарь кандидата в мэры Николаева от «Опозиционной платформы - За жизнь» Владислава Чайки Юрий Багрянцев вместе с представительницей партии принесли повторно подавать документы для регистрации кандидатов на местных выборах.

В это же время в горизбирком пришла журналистка издания НикВести, работе которой Юрий Багрянцев попытался препятствовать, выталкивая ее из кабинета. От его толчка она ударилась головой и спиной о дверь.

По данному факту в пятницу, 25 сентября, следователи Центрального отдела полиции начали уголовное производство по части 2 статьи 171 УК «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до четырех лет.

В частности, Сергей Шайхет отметил, что несмотря на напряженную атмосферу в предстоящей избирательной гонке, кандидаты в местные советы должны оставаться людьми.

– Я общался с личным составом и ставил задачи на избирательную кампанию: наша позиция есть и будет всегда внеполитической. У нас, полицейских, одна цель - обеспечить порядок и безопасность во время свободного волеизъявления граждан. Но среди участников кампании все больше напрягается атмосфера. И я призываю всех, кто в той или иной роли участвует в избирательной кампании, оставаться людьми, быть тактичными, вежливыми, ответственными и порядочными. Ведь выборы пройдут, но всем нам и дальше жить в одном обществе, - написал он.

Сергей Шайхет попросил участников избирательного процесса «трижды подумать, прежде чем баллотироваться на публичные должности» и быть готовым к общению с представителями СМИ, уважая их права.

– Сегодня по результатам мониторинга СМИ следствие Центрального отдела полиции начало уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности. Пресс-секретарь одного из кандидатов в мэры позволил себе вытолкнуть из помещения горизбиркома. Уважаемые, если кого-то раздражают представители СМИ, стоит трижды подумать, прежде чем баллотироваться на публичные должности. Если журналист не нарушает закон, не нарушает ваши права, то вы не имеете права мешать ему делать свое дело. Тем более, что в этом случае мужчина препятствовал журналистке. Теперь следствие будет оказывать юридическую оценку указанным действиям, - заявил Сергей Шайхет.

Отметим, что Юрий Багрянцев является бывшим пресс-секретарем департамента здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

Сейчас он работает с кандидатом в мэры Владиславом Чайкой. На одном из мероприятий Юрий Багрянцев так же пытался мешать журналисту работать.