Вечером 24 сентября пресс-секретарь кандидата в мэры Николаева от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Владислава Чайки Юрий Багрянцев вытолкнул журналистку НикВести из кабинета городской избирательной комиссии.

Об этом корреспондент НикВести Алиса Мелик-Адамян сообщила из помещения горизбиркома.

Юрий Багрянцев вместе с представительницей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» принесли повторно подавать документы для регистрации кандидатов на местных выборах. В это же время в городскую избирательную комиссию пришла журналистка издания НикВести.

Когда она попыталась войти в кабинет, Юрий Багрянцев начал толкать ее и, пытаясь закрыть дверь, говорить, чтобы она покинула помещение, поскольку там «проходит влажная уборка».

Ему сделала замечание член избирательной комиссии.

— Вы кто? — спросила она. — Гражданин Украины, — ответил Юрий Багрянцев. — Ведите себя надлежащим образом, — сказала член избиркома.

Отметим, что Юрий Багрянцев является бывшим пресс-секретарем департамента здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

Сейчас он работает с кандидатом в мэры Владиславом Чайкой. На одном из мероприятий Юрий Багрянцев так же пытался мешать журналисту работать.

Ранее Николаевская городская территориальная избирательная комиссия отказалась принять документы от партии «Оппозиционной платформы - За жизнь» из-за ряда нарушений в документах.

Напомним, 21 февраля глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник провел закрытую пресс-конференцию для представителей газет. При этом представителей других СМИ по требованию губернатора с мероприятия выгнали, закрыв дверь изнутри.

В связи с этим журналисты изданий «НикВести» и «Мой город» написали заявление в полицию с просьбой дать оценку и принять меры по отношению к чиновникам Николаевской ОГА, препятствовавшим их работе.

По данному факту следователями Центрального отдела полиции начато расследование уголовного производства, предусмотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (Препятствование журналистской деятельности).