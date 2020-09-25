Полиция открыла уголовное производство по факту препятствования деятельности журналистки НикВести со стороны пресс-секретаря одного из кандидатов мэры Юрия Багрянцева в помещении Николаевского горизбиркома.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Николаевской области на странице в Facebook.

Напомним, вечером 24 сентября пресс-секретарь кандидата в мэры Николаева от «Опозиционной платформы - За жизнь» Владислава Чайки Юрий Багрянцев вместе с представительницей партии принесли повторно подавать документы для регистрации кандидатов на местных выборах.

В это же время в горизбирком пришла журналистка издания НикВести, работе которой Юрий Багрянцев попытался препятствовать, выталкивая ее из кабинета. От его толчка она ударилась головой и спиной о дверь.

По данному факту следователи Центрального отдела полиции начали уголовное производство по части 2 статьи 171 УК «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до четырех лет.

Сейчас полицейские проводят первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, что Юрий Багрянцев является бывшим пресс-секретарем департамента здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

Сейчас он работает с кандидатом в мэры Владиславом Чайкой. На одном из мероприятий Юрий Багрянцев так же пытался мешать журналисту работать.