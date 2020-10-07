В сентябре єксперти Института массовой информации зафиксировали в Украине 15 нарушений свободы слова. Преимущественно это было применение физической агрессии против журналистов.

Об этом говорится в публикации на сайте ИМИ.

В сентябре журналистов были, препятствовали их деятельности, угрожали и осуществляли юридическое давление.

Больше всего нарушений зафиксировано в категории «препятствование журналистской деятельности» - 9. В ИМИ отмечают, что это количество несколько выросло в сравнении с августом, когда было зафиксировано 6 таких случаев. Среди препятствований эксперты ИМИ зафиксировали случаи, связанные с началом выборного процесса, закрывание камеры или хватание руками в суде.

В частности, в Черноморске (Одесская область) 5 сентября городская избирательная комиссия запретила корреспонденту местной газеты «Вечерний Черноморск» и фрилансеру сайта «Черноморск NEWS» Андрею Смирнову проводить стрим-трансляцию открытого заседания.

В Луцке и Львове журналистки не смогли попасть на партийные конференции «Слуги народа» и «Оппозиционной платформы — За жизнь» по выдвижению кандидатов в местные советы. Даже несмотря на аккредитацию им отказывали в доступе в помещение, также аргументировали отказ карантинными ограничениями.

В Николаеве, как известно, пресс-секретарь кандидата в мэры от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислава Чайки Юрий Багрянцев выталкивал журналистку НикВести Алису Мелик-Адамян из помещения горизбиркома. По этому факту полиция уже начала уголовное производство по части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Украины «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Дальше по количеству нарушений идут угрозы и запугивания журналистов - 4. В этом месяцев журналистам угрожали ножом (съемочной группе BBC в Киеве, нападавшего задержали) и пистолетом (участник ДТП в Киеве угрожал пистолетом оператору «Магнолия ТВ» Егору Сердюку).

Также зафиксировано по одному случаю избиения и юридического давления.

С начала года ИМИ зафиксировал в целом 152 случая нарушений, препятствования - 84, угрозы - 17, избиения - 15.

Напомним, главный полицейский Николаевщины Сергей Шайхет посоветовал всем, кому мешают СМИ, «трижды подумать», прежде чем куда-то баллотироваться