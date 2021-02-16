Креативное агентство из Мадрида Niiiiice запустило ироничную рекламную кампанию чая The End, который поможет «с удовольствием» встретить конец света, каким бы он ни был.

Об этом пишет «Вокруг света».

Клиентам предлагают приобрести композиции на основе трав, чтобы подготовиться к столкновению с метеоритом, масштабными пожарами, цунами, вирусами, ядерной войной или амебами, поглощающими мозг. «Наслаждайтесь неизбежным» — так звучит лозунг кампании.

Самый актуальный в линейке — микс Pandemic Chill «с гармоничным сочетанием лимона и имбиря», отсылающий к пандемии коронавируса. Также в ассортименте чаи Meteor Calm («Метеоритное спокойствие») с валерьяной и ромашкой, Nuclear Detox («Ядерный детокс») с ванилью и корицей, Peace Invasion («Мирное вторжение») с лавандой и гибискусом и Mint Wildfire («Мятный лесной пожар») с мятой и розмарином, которые оказывают успокаивающее действие.

«Не стоит страдать из-за метеорита, пересекающего атмосферу, — посмотрите, какие удивительные цвета! Почувствуйте себя улыбающимися динозаврами в последний момент их жизни. Гигантские шершни съели вашего йоркшира? Не волнуйтесь, их поглотит лесной пожар, который уже перекинулся на сад ваших соседей, — он уже никогда не будет таким милым. Новая ядерная война, полярная оттепель, цунами и даже амебы, поедающие мозг, — все звучит как небесный хор, если в руках теплая чашка чая», — уверены в Niiiiice.

Напомним, что компания Google запретила рекламу, которая продвигает теории заговора вокруг коронавируса.