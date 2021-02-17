В Австрии бары, рестораны, туристические, культурные и развлекательные заведения будут закрыти как минимум до Пасхи, 4 апреля.
Об этом сообщает издание The Local со ссылкой на решение правительства.
Однако у этого сектора есть небольшая надежда, поскольку правительство Австрии 1 марта снова встретится с экспертами, чтобы пересмотреть текущий курс действий.
Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что правительство отказалось от предложений некоторых кафе и баров открыть уличные площадки, поскольку в марте температура будет расти.
Министр туризма Элизабет Кёстингер посетовала на «горькие новости для гастрономии и туризма… которые были закрыты в течение нескольких месяцев и сильно страдают от этой ситуации».
Alex Halada/AFPМарио Пулкер, глава гастрономической палаты Венской торговой палаты, призвал правительство предоставить больше финансовой помощи и поддержки тем, кто работает в этом секторе.
Барам и ресторанам по-прежнему разрешено предлагать еду и напитки на вынос.
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В Австрии бары, рестораны, туристические, культурные и развлекательные заведения будут закрыти как минимум до Пасхи, 4 апреля.
Об этом сообщает издание The Local со ссылкой на решение правительства.
Однако у этого сектора есть небольшая надежда, поскольку правительство Австрии 1 марта снова встретится с экспертами, чтобы пересмотреть текущий курс действий.
Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что правительство отказалось от предложений некоторых кафе и баров открыть уличные площадки, поскольку в марте температура будет расти.
Министр туризма Элизабет Кёстингер посетовала на «горькие новости для гастрономии и туризма… которые были закрыты в течение нескольких месяцев и сильно страдают от этой ситуации».
Alex Halada/AFPМарио Пулкер, глава гастрономической палаты Венской торговой палаты, призвал правительство предоставить больше финансовой помощи и поддержки тем, кто работает в этом секторе.
Барам и ресторанам по-прежнему разрешено предлагать еду и напитки на вынос.