В Австрии бары, рестораны, туристические, культурные и развлекательные заведения будут закрыти как минимум до Пасхи, 4 апреля.

Об этом сообщает издание The Local со ссылкой на решение правительства.

Однако у этого сектора есть небольшая надежда, поскольку правительство Австрии 1 марта снова встретится с экспертами, чтобы пересмотреть текущий курс действий.

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что правительство отказалось от предложений некоторых кафе и баров открыть уличные площадки, поскольку в марте температура будет расти.

Министр туризма Элизабет Кёстингер посетовала на «горькие новости для гастрономии и туризма… которые были закрыты в течение нескольких месяцев и сильно страдают от этой ситуации».

Alex Halada/AFPМарио Пулкер, глава гастрономической палаты Венской торговой палаты, призвал правительство предоставить больше финансовой помощи и поддержки тем, кто работает в этом секторе.

Барам и ресторанам по-прежнему разрешено предлагать еду и напитки на вынос.



