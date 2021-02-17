Мировой торговый флот, состоящий из судов валовой вместимостью более 100 регистровых тонн, в феврале 2021 года впервые преодолел отметку 100 тысяч единиц.

На данный момент мировой торговый флот насчитывает 100 001 судно общим дедвейтом 2,1 млрд тонн и валовой вместимостью 1,4 миллиардов регистровых тонн. Общая стоимость мирового флота оценена в 976 миллиардов долларов, передают Порты Украины.

На азиатских судовладельцев приходится 46% дедвейта, а европейские владельцы контролируют 30% флота.

Средний дедвейт судов составляет 21,4 тыс. тонн, средний возраст — 21,7 года.

Мировой торговый флот преодолел отметку 70 тыс. судов в феврале 2006 года. За последние 15 лет средний размер судна увеличился на 57%.