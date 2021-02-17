Американская компания Apple планирует использовать стекло в производстве новых наушников AirPods. Компания предлагает запатентовать проект полноразмерных наушников с чашечками из стекла.

Об этом говорится в документе, появившемся в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO), пишет РБК-Украина.

В пояснительной записке говорится, что наушники, как устройство, существуют более ста лет и их строение остается неизменным.

Инженеры компании предлагают использовать в наушниках стеклянные чашечки и уточняют, что стекло менее склонно к царапинам, чем пластик или металл.

«Также стекло более привлекательно с эстетической точки зрения, чем поликарбонат», — говорится в описании заявки.

Патент американской компании был зарегистрирован в базе USPTO 16 февраля.

Отметим, что компания Apple не окажется первым производителем гаджетов на рынке, который использовал стекло при производстве аудиотехники. В частности, в наушниках HD 820 от компании Sennheiser используется стекло для обеспечения реалистичного звучания.

Ранее сообщалось, что компания Apple планирует начать производство собственных беспилотных автомобилей с 2024 года. Они должны быть оснащены новым типом аккумуляторных батарей производства Apple.