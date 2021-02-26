Служба автомобильных дорог в Николаевской области отменила тендер на текущий средний ремонт шести участков дороги Т-15-07 Николаев – Парутино – Очаков – база отдыха «Черноморка» на сумму в 1,1 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, тендер был объявлен 15 февраля на ожидаемую сумму в 1 миллиард 115 миллионов 959 тысяч 483 гривны. Сам тендер разделен на 6 разных лотов. Все запланированные работы в зависимости от лота должны быть завершены с 30 мая по 25 декабря 2021 года.

Подрядчик должен будет провести фрезеровку существующего асфальтового покрытия, демонтаж остановочных комплексов, демонтаж старых дорожных знаков, разработку грунта, уложить новое асфальтовое покрытие, укрепить обочины, установить новые остановочные комплексы, нанести дорожную разметку, обрезать кроны деревьям и удалить поросль вдоль обочин и ряд других видов работ.

Однако, в пятницу, 26 февраля тендерный комитет принял решение отменить закупку. Причиной тому стала техническая ошибка при публикации тендера на площадке ProZorro.

Напомним, в прошлом году скандальная компания «Ростдорстрой» получила три подряда по текущему ремонту трассы Т-15-07 «Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха Черноморка» на общую сумму в 96,9 миллионов гривен.