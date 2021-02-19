Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск 18 февраля вернул себе звание самого богатого человека в мире.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Сейчас состояние Илона Маска оценивается в 200 миллиардов долларов. На втором месте находится основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 194 миллиарда долларов.

Третье место по-прежнему занимает глава Microsoft Билл Гейтс, у которого больше 136 миллиардов долларов.

Издание напоминает, что 16 февраля основатель Amazon Джефф Безос вернулся на первую строчку рейтинга самых богатых людей планеты Bloomberg Billionaires Index и пробыл в лидерах почти три дня. Изменения в лидерах рейтинга были вызваны колебанием цены акций компаний Маска.

Напомним, компания Tesla Илона Маска вложила $1,5 миллиарда долларов в криптовалюту биткоин.