Варваровский мост

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить 2,7 миллиона гривен на содержание, охрану и уборку Варваровского и Ингульского мостов, Аляудской переправы и причала на Каботажном моле.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили первый тендер по содержанию мостов с ожидаемой стоимостью в 2 миллиона 135 тысяч гривен. За эту сумму подрядчик должен будет до 15 июня 2021 года осуществлять запланированные работы по содержанию мостов и причала.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 23 марта 2021 года.

Второй тендер по охране Варваровского и Ингульского мостов, Аляудской переправы, и причала на Каботажном моле департамент объявил с ожидаемой стоимостью работ в 586 тысяч гривен.

За эту сумму до конца текущего года представители фирмы победителя открытого аукциона должны будут охранять объекты, применять средства защиты в случае нападении на них, сообщать об обнаружении неизвестных предметов с признаками взрывчатого устройства и выполнять ряд других видов работ.

На данный момент в этой закупке также идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 23 марта 2021 года.

Напомним, что 6 февраля 2020 года депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс Укравтодора Варваровского, Ингульского и Широкобальского мостов.

13 августа 2020 года мэр Александр Сенкевич заявил, что Варваровский мост уже официально передали «Укравтодору». В то же время, начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что процесс передачи еще не завершен.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский опроверг заявление мэра Николаева Александра Сенкевича и сообщил, что «Укравтодор» примет на баланс Варваровский мост ближе к зиме 2020 года.

В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия напомнил мэру Александру Сенкевичу о политической и уголовной ответственности из-за недостоверной информации о передаче Варваровского моста. На такие слова нардепа отреагировал Николаевский городской голова. Он расценивает их как угрозу того, что на него уже «готовятся нападать» правоохранители.

Также напомним, что в «Укравтодоре» и Министерстве развития экономики не могли разобраться, где находится полный пакет документов, который необходим для передачи Варваровского моста в Николаеве государству.

25 августа 2020 года Александр Сенкевич заявил, что до конца 2020 года «Укравтодор» официально примет на баланс Варваровский мост.