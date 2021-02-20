Германия внесет еще полтора миллиарда евро в инициативу Глобального доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX).

Об этом объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в выступлении на специальной сессии Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, передает Укринформ.

По словам главы немецкого правительства, на видеовстрече лидеров «Большой Семерки», которая предшествовала конференции, она проинформировала коллег, что Берлин дополнительно выделит 1,5 млрд евро COVAX.

— Мы делаем это из-за убеждения, — подчеркнула Ангела Меркель.

В общем ФРГ направила на эту программу уже 2,5 млрд евро. Таким образом страна является крупнейшим донором после США и Великобритании.

Меркель повторила, что пока не будут вакцинированы все жители планеты, «мы все остаемся в опасности».

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас в тот же день выступил с заявлением, в котором уточнил, что из 1,5 млрд евро от федерального правительства 110 миллионов евро предоставит МИД. Большая часть этих средств будет направлена на вакцинацию людей, которые находятся в гуманитарных кризисах.

— Мы поддерживаем фонд чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения с 10 миллионами евро, которыми она может воспользоваться гибко и за короткий срок,— добавил дипломат.

Напомним, американский президент Джо Байден решил профинансировать международную инициативу COVAX двумя платежами по два миллиарда долларов.