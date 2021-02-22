Молдавская компания СП «Zernoff», победитель аукциона по продаже объекта малой приватизации Мариловского МПД ГП «Укрспирт», вынуждена была обратиться в суд с иском к Фонду госимущества Украины из-за существенного расхождения фактического количества имущества заявленному в электронном лоте.

Об этом пишет издание УНИАН.

Как выяснилось в ходе осмотра спиртзавода, на предприятии отсутствовало ценное оборудование: котлы, вентиляторы, влагомеры, а объекты недвижимости не соответствовали описанию.

— Таким образом, по состоянию на дату подачи иска, проданный истцу объект приватизации фактически не соответствует перечню имущества, описанном в договоре и информационном сообщении, опубликованном ранее в электронной торговой системе, — говорится в решении Хозяйственного суда Киева от 11 января 2021 года.

В результате суд удовлетворил просьбу инвестора приостановить операцию, которая обещала принести в государственный бюджет Украины 144 миллиона гривен.

— Инвестировать в Украину оказалось не так просто. Ключевая сложность в том, что заявленные на приватизацию объекты не соответствуют тому, что там есть. Мы очень расстроены, что партнерство по этому проекту приходится начинать в суде. Но мы должны перестраховаться. Мы не отказываемся от приобретения лота. Просто хотим ясности, — говорит совладелец СП «Zernoff» Юрий Дячук.

Также на прошлой неделе еще один потенциальный инвестор, ООО «РЕГИОН комплект» (победитель аукциона по приватизации Кобиловолоцький завода ГП «Укрспирт»), вынужден был отказаться от сделки из-за долгов самого «Укрспирта».

— При таких обстоятельствах законные права покупателя вступить в право собственности на приобретенное имущество могут быть отсрочены на неопределенный срок из-за долговых обязательств самого ГП «Укрспирт» перед третьими лицами, не обозначенным в договоре купли-продажи. В связи с этим требуем разорвать договор малой приватизации объекта ГП «Укрспирт» и вернуть гарантийный платеж в размере 2,5 миллиона гривен, — говорится в официальном письме компании в Фонд госимущества Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины передал 530 государственных предприятий на приватизацию. Их совокупная балансовая стоимость составляет более 12 миллиардов гривен ($520 миллионов).