Украинские правоохранители раскрыли организованную группу действующих и бывших работников Государственной фискальной службы Украины (ГФС), занимающуюся незаконной компенсацией налогов физическим и юридическим лицам, в результате чего государственный бюджет потерял около 3 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований во вторник, должностные лица Главного управления ГФС в Киевской области в период 2015-2019 годов незаконно вернули подоходный налог и единый социальный взнос физическим и юридическим лицам на сумму более 3 миллионов гривен, передает Интерфакс-Украина.

22 февраля 2021 года пяти членам организованной группы сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, несанкционированных действиях с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, и служебном подлоге (часть 3 статьи 28, часть 3 статьи 365, часть 3 статьи 362, часть 2 статьи 366 по различным видам соучастия).

Они добавляют, что подозреваемым может грозить лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.