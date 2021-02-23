Миссия МВФ во время работы в Киеве определила для Нацбанка ряд требований для продолжения сотрудничества.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, информирует пресс-служба регулятора.

Кирилл Шевченко отметил, что у руководства НБУ нет недоразумений с экспертами Фонда. В частности, Украине нужно решить ряд проблем в энергетической сфере, а также борьбе с коррупцией.

Среди прочего стороны обсудили создание специализированного финансового суда, снижение доли неработающих кредитов, приватизацию государственных банков, а также присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

В свою очередь Шевченко подчеркнул, что НБУ выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком. Для того чтобы произошло вхождение иностранного инвестора в капитал Ощадбанка, банк должен присоединиться к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Для этого подготовлен соответствующий проект закона. Это, а также реструктуризация долга Фонда гарантирования перед Минфинов, позволит увеличить гарантированную сумму возмещения вкладчикам.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Сейчас идет техническая часть переговоров сразу по трем направлениям.