Миссия МВФ во время работы в Киеве определила для Нацбанка ряд требований для продолжения сотрудничества.
Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, информирует пресс-служба регулятора.
Кирилл Шевченко отметил, что у руководства НБУ нет недоразумений с экспертами Фонда. В частности, Украине нужно решить ряд проблем в энергетической сфере, а также борьбе с коррупцией.
Среди прочего стороны обсудили создание специализированного финансового суда, снижение доли неработающих кредитов, приватизацию государственных банков, а также присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.
В свою очередь Шевченко подчеркнул, что НБУ выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком. Для того чтобы произошло вхождение иностранного инвестора в капитал Ощадбанка, банк должен присоединиться к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.
Для этого подготовлен соответствующий проект закона. Это, а также реструктуризация долга Фонда гарантирования перед Минфинов, позволит увеличить гарантированную сумму возмещения вкладчикам.
Ранее сообщалось, что Украина ожидает продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Сейчас идет техническая часть переговоров сразу по трем направлениям.
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Миссия МВФ во время работы в Киеве определила для Нацбанка ряд требований для продолжения сотрудничества.
Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, информирует пресс-служба регулятора.
Кирилл Шевченко отметил, что у руководства НБУ нет недоразумений с экспертами Фонда. В частности, Украине нужно решить ряд проблем в энергетической сфере, а также борьбе с коррупцией.
Среди прочего стороны обсудили создание специализированного финансового суда, снижение доли неработающих кредитов, приватизацию государственных банков, а также присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.
В свою очередь Шевченко подчеркнул, что НБУ выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком. Для того чтобы произошло вхождение иностранного инвестора в капитал Ощадбанка, банк должен присоединиться к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.
Для этого подготовлен соответствующий проект закона. Это, а также реструктуризация долга Фонда гарантирования перед Минфинов, позволит увеличить гарантированную сумму возмещения вкладчикам.
Ранее сообщалось, что Украина ожидает продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Сейчас идет техническая часть переговоров сразу по трем направлениям.