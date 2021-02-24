Правительство перенесло на октябрь 2021 года период с июля выплату ежемесячной компенсации в размере до 400 грн для пенсионеров от 75 до 80 лет.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №127 от 22 февраля, которое опубликовали на Правительственном портале.

Кабмин, в частности, установил, что с 1 октября 2021 года (ранее июля) лицам, которым исполнилось 75-80 лет, у которых ежемесячный размер пенсий с учетом надбавок и доплат, установленных законодательством, не достигает размера средней заработной платы в Украине, получают ежемесячную компенсацию в размере до 400 грн.

При этом, ежемесячная компенсационная выплата лицам, получающим пенсию и достигли 75 лет до достижения 80-летнего возраста, после 1 октября 2021 года (ранее июля), устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста.

Напомним, в Украине с 1 марта начнут проводить ежегодную индексацию пенсий. В этом году размер прибавки составит до 11%. Часть пенсионеров не получит ничего, другие же могут рассчитывать на прибавку в размере более 1 тыс. грн.