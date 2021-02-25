Парижский адвокат Мурад Баттих подал жалобу на компанию Nike за «мошенническую коммерческую практику и соучастие в сокрытии принудительного труда уйгуров». К судебному иску могут присоединиться правозащитники.

Об этом передает Le Monde.

Юрист утверждает, что спортивный бренд использует принудительный труд уйгуров на фабриках субподряда в Китае.

Согласно отчету австралийского аналитического центра Австралийского института стратегической политики (ASPI), опубликованному год назад и на который опираются международные власти, в период с 2017 по 2019 год более 80 тысяч уйгуров были насильно переведены на предприятия по всему Китаю.

Большинство из 83 транснациональных корпораций, опрошенных ASPI, взяли на себя обязательство перед своими потребителями и депутатом Европарламента Рафаэлем Глюксманном прервать свои отношения с китайскими поставщиками, эксплуатирующими уйгуров.

Однако Nike никаких обязательств не давал. Сообщается, что с момента публикации отчета бренд продолжит сотрудничество с поставщиком Qingdao Taekwang Shoes, который производит не менее семи миллионов пар обуви в год для Nike и использует принудительный труд не менее 600 уйгурских женщин на своих фабриках в провинции Синьцзян.

Напомним, аккаунт китайского посольства был заблокирован после того, как содержание твита представительства истолковали как «дегуманизацию».



