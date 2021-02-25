Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Там отметили, что арестовали, в частности, 3 квартиры, 6 гаражей в центральной части Киева, 4 жилых дома, а также 24 земельных участка. Отметим, что имущество Захарченко суд ранее уже арестовывал, но затем арест снимали.

Объекты передали Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В ОГП отметили, что арест наложили в уголовном производстве относительно финансирования экс министром МВД деятельности преступной организации, созданной бывшим президентом. Следователи также изучают совершение финансовых операций с денежными средствами и имуществом, полученных преступным путем, их конвертирование для скрытия незаконного происхождения, приобретение недвижимого имущества и его вывод за границу на подконтрольные иностранные компании.

Отметим, министром внутренних дел Украины с 7 ноября 2011 года по 21 февраля 2014 года был Виталий Захарченко.