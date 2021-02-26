Основатель Microsoft Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки криптовалюты Bitcoin.
Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 25 февраля.
— Если у вас меньше денег, чем у Илона [Маска], вам, вероятно, нужно быть осторожными. У Илона куча денег, и он очень продвинутый, так что я не переживаю, что его биткоины будут хаотично расти и падать, — сказал Билл Гейтс.
Билл Гейтс опасается, что подобным «маниям» поддаются и люди, у которых нет больших накоплений.
По его словам, он не особенно верит в Bitcoin. Более того для создания криптовалюты необходимо огромное количество энергии, а это вредит экологии.
Ранее сообщалось, что от своих январских инвестиций в Биткоин компания Tesla, по оценкам, уже получила больше прибыли, чем от продажи электромобилей за весь прошлый год.
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Основатель Microsoft Билл Гейтс предостерег инвесторов от покупки криптовалюты Bitcoin.
Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 25 февраля.
— Если у вас меньше денег, чем у Илона [Маска], вам, вероятно, нужно быть осторожными. У Илона куча денег, и он очень продвинутый, так что я не переживаю, что его биткоины будут хаотично расти и падать, — сказал Билл Гейтс.
Билл Гейтс опасается, что подобным «маниям» поддаются и люди, у которых нет больших накоплений.
По его словам, он не особенно верит в Bitcoin. Более того для создания криптовалюты необходимо огромное количество энергии, а это вредит экологии.
Ранее сообщалось, что от своих январских инвестиций в Биткоин компания Tesla, по оценкам, уже получила больше прибыли, чем от продажи электромобилей за весь прошлый год.