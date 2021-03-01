Компания, осуществляющая деятельность в Николаевском морском порту, в соответствии с решением апелляционного суда уплатила в государственный бюджет 6,3 миллиона гривен задолженности по арендной плате.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

По решению хозяйственного суда области об удовлетворении иска прокурора подлежали уплате в пользу регионального Фонда государственного имущества 6,3 миллиона гривен задолженности по арендной плате за использование государственного имущества, находящегося на балансе ГП «Николаевский морской торговый порт».

Несмотря на то, что комапния обжаловала указанное решение в апелляционном порядке, им до вступления решения суда в законную силу добровольно уплачена указанная сумма средств в бюджет.

В Николаевской прокуратуре не назвали компанию, которая фигурирует в деле.

Вместе с тем, как отмечают Порты Украины, ранее Фонд госимущества поручил своему региональному отделению по Одесской и Николаевской областям расторгнуть договор аренды имущества с ООО «Никморсервис», осуществляющим деятельность в Николаевском морском порту. Задолженность предприятия по арендной плате на конец 2020 года составляла 7,496 миллионов гривен.

Николаевский морской порт соединен с морем Бугско-Днепровско-лиманским каналом, проходящим по Днепро-Бугскому лиману и реке Южный Буг. Количество грузовых причалов — 21 (в том числе портопункт Очаков), длина грузового причального фронта — 3,823 километра.

Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ООО «Днепро-Бугский морской терминал», ООО «Стивидорная компания «Никмет-терминал», ПАО «ГПЗКУ «Николаевский портовый элеватор», ООО «Стивидорная инвестиционная компания», ООО «Новая европейская компания», ООО «Гринтур-ЭКС», ООО «Эвери», ООО «Миконт», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон» и др.