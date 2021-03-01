В Швейцарии прекратят заморозку активов беглого президента Виктора Януковича через три года, максимальный срок блокировки предусматривает десять лет — он истекает в 2024 году.

Об этом посольство Швейцарии указало в своем Twitter.

Семь лет назад Швейцария заблокировала доступ к активами в банках государственному изменику экс-президенту Виктору Януковичу и его ближайшему окружению.

«Реализуя это мероприятие, правительство Швейцарии стремился избежать риска присвоение украинских государственных средств. С тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении», — говорится в уведомлении посольства.

Напомним, почти 1,5 миллиарда гривен окружения экс-президента Украины Виктора Януковича перечислили на счет Государственной казначейской службы.