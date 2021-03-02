В бюджете Николаева за 2020 год неиспользованными остались около 31 миллиона гривен. Депутаты смогут их перераспределить только после утверждения отчета об использовании бюджета за прошлый год.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета, передает корреспондент НикВести.

В ходе заседания директор департамента финансов Николаевского городского совета Вера Святелик заявила, что всего в прошлом году не успели израсходовать 30 миллионов 995 тысяч гривен. 20 из них — это оборотный остаток, которые предусмотрены на финансирование защищенных статей в начале 2021 года.

После утверждения депутатами на сессии отчета об использовании бюджета на 2020 год станет возможным использование и перераспределение оставшихся 10 миллионов гривен.

— Остаток денег составляет 30 миллионов 995 тысяч гривен. При этом, 20 миллионов из них — это оборотный остаток. То есть, свободный остаток составляет всего 10 миллионов 995 тысяч гривен, — заявила Вера Святелик.

В итоге присутствующие члены комиссии приняли решение вынести на рассмотрение сессии вопрос о заслушивании отчета об исполнении бюджета Николаева на 2020 год. От голосования воздержались только два представителя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Напомним, в четверг, 24 декабря, 2020 года депутаты Николаевского городского совета приняли бюджет города на 2021 год.