Служба контроля конкуренции Соединенного Королевства начала расследование в отношении Apple осле того, как разработчики приложений пожаловались на то, что их вынуждают использовать платежные системы компании и распространять свои продукты через ее App Store.

Об этом передает CNN.

Управление по конкуренции Великобритании заявило 4 марта, что изучит, заставляет ли Apple разработчиков соглашаться на «несправедливые или антиконкурентные» условия, чтобы их продукты допустили в магазин Apple.

— Жалобы на то, что Apple использует свое положение на рынке для установления условий, которые являются несправедливыми или могут ограничивать конкуренцию и выбор, что потенциально может привести к потерям клиентов при покупке и использовании приложений, — требуют тщательного изучения, - сказала служащая антимонопольной службы Андреа Коселли.

Apple взимает с разработчиков приложений 30% комиссию за весь контент, купленный через ее платежную систему. В ноябре компания заявила, что будет взимать пониженную комиссию в размере 15% с компаний, выручка которых за предыдущий календарный год составила менее 1 миллиона долларов.

Apple прокомментировала расследование против нее и заявила, что будет сотрудничать с британскими органами.

«Магазин приложений стал двигателем успеха для разработчиков приложений, отчасти благодаря строгим стандартам, которые у нас действуют - справедливо и в равной степени ко всем разработчикам - для защиты клиентов от вредоносных программ и предотвращения безудержного сбора данных без их согласия. Мы с нетерпением ждем возможности поработать с Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании, чтобы объяснить, как наши рекомендации по конфиденциальности, безопасности и содержанию сделали App Store надежным рынком как для потребителей, так и для разработчиков», — говорится в заявлении корпорации.

Напомним, компания Apple согласилась выплатить 113 миллионов долларов в 34 штатах и округе Колумбия, чтобы урегулировать обвинения о замедлении работы старых iPhone после обновления iOS. В начале года Apple уже заплатил пострадавшим пользователям 500 миллионов.