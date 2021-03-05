На судостроительном заводе «Океан» внедряют современные информационные технологии — Служба Главного технолога разрабатывает цифрового двойника верфи как элемента автоматизированной системы принятия решений.

Об этом сообщается на официальной странице предприятия в Facebook.

Цифровой двойник внедряют с помощью лицензионного программного обеспечения Rhinoceros 3D и SolidWorks. Отмечается, что «цифровая верфь» имеет в своем составе модели (BIM-модели) всех элементов предприятия — эллингов, доков и других производственных помещений, оборудования, трасс энергоснабжения и трубопроводов и т.д.

«Эти модели включают в себя все эксплуатационные и инженерные данные, соответствующие объектам в реальном измерении. Наличие такой модели позволяет существенно ускорить проектирование, в частности, проектирование технологических процессов, разработку техдокументации, а также уменьшить количество ошибок в производственном процессе и таким образом уменьшить потери времени и ресурсов и, соответственно, себестоимость продукции», — говорится в сообщении.

Например, модель плавдоков в составе «Цифровой верфи» позволяет быстро производить расчеты доковых операций, оценку прочности конструкций, составлять сведения ремонта сооружений. Аналогичные действия выполняются и с другими процессами верфи — движение блоков судна по технологической цепи, оптимизация крановых и транспортировочных операций — цифровая верфь позволяет смоделировать эти операции для предотвращения коллизий и точного определения всех факторов.

«Служба Главного технолога под руководством кандидата технических наук Ивана Симутенкова ведет научные исследования по теме вместе с Национальным университетом кораблестроения им. адм. Макарова. Результаты исследований публикуются в научных сборниках и проходят апробацию на научно-практических конференциях», — добавили на предприятии.

Напомним, в конце января на судостроительном заводе «Океан» рассказали о результатах работы за прошедший 2020 год.

Ранее сообщалось, что Судостроительный завод «Океан» в Николаеве заключил меморандум с Государственным оборонный концерном Турецкой республики о совместной деятельности по реализации проекта строительства серии кораблей класса корвет для ВМС Украины.