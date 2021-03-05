Покупая билет на рейс Qantas, пассажир не знает пункта назначения. «Загадочные рейсы» придумали для того, чтобы стимулировать внутренний туризм — в Австралии запрещены выезды за границу.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Однодневные туры поступили в продажу 4 марта. Вылеты будут осуществляться из Брисбена, Сиднея и Мельбурна 27 марта, 18 апреля и 1 мая соответственно. Каждый из полетов продлится около двух часов, путешествие рассчитано на один день.

У пассажиров во время рейса будет возможность угадать, куда они направляются, поскольку траектория полета будет отображаться на экранах в спинках кресел. Авиакомпания также дала несколько подсказок заранее: рейсы из Брисбена подойдут любителям «деревенского гостеприимства», изысканных блюд и вина; самолеты из Сиднея направятся в тропики, туристы смогут пообедать на пляже; рейсы из Мельбурна подойдут любителям отдыха на природе и фермерских рынков.

За поездку со «все включено» придется заплатить 577 долларов для эконом-класса, 1225 долларов — для бизнес-класса.

Qantas хочет, чтобы «загадочные рейсы» дали работу сотрудникам и поддержали местных туроператоров. В Австралии до середины июня действует запрет на поездки за границу. Желающим выехать за рубеж нужно получить разрешение МВД.

Напомним, в декабре 2020 года авиакомпания «Победа» запустила рейс из аэропорта Внуково в аэропорт Внуково, его пассажиры полтора часа кружат над Москвой.