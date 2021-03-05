В Нижегородской области приостановили проект строительства первого в России частного космодрома.

Об этом сообщил Павел Пушкин, гендиректор частной космической компании «Космокурс», которая занимается проектом, пишет «Медуза».

Павел Пушкин пожаловался на бюрократические препятствия.

«По космодрому ничего не согласовывается. Все друг на друга кивают», — заявил он.

По его словам, год назад компания договорилась с властями Нижегородской области о процессе согласования санитарно-защитной зоны космодрома. Соответствующий проект направили в нижегородский институт Роспотребнадзора, затем — в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), а после — в федеральный Роспотребнадзор. Ответа получено не было, рассказал руководитель компании.

Работы по проекту создания суборбитальной ракеты для запуска космических туристов также приостановлены, сообщил Пушкин в комментарии ТАСС. По его словам, «Космокурс» второй год не может получить от Минобороны нормативную документацию для ее проектирования. При этом Пушкин отметил, что военные «все правильно говорят с юридической точки зрения», поскольку Минобороны не является заказчиком проекта «Космокурса».

В правительстве Нижегородской области заявили: «По имеющейся информации, от реализации проекта в Нижегородской области инвестор не отказался».

О планах строительства первого в России частного космодрома стало известно в марте 2019 года. «Космокурс» собирался запускать с него корабли с космическими туристами. Планировалось, что строительство завершится в 2025 году. Для создания космодрома рассчитывали привлечь 2,6 миллиарда рублей частных инвестиций.

В апреле 2020 года Павел Пушкин сообщил, что начало строительства космодрома откладывается, поскольку компания не смогла согласовать для него площадку.

«Космокурс» в 2020 году стал первой частной компанией, которую «Роскосмос» допустил к конкурсу по созданию ракеты-носителя. В итоге компания проиграла конкурс.