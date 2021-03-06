Токен разместили на специальной платформе Valuables.

Перев сообщение Дорси сделал в марте 2006 года: «Просто настраиваю свой твиттер». Все эти годы твит был общедоступен.

Как пишет The Verge, NFT-токен — это уникальный, незаменимый цифровой сертификат, который дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и тому подобное. Издание сравнивает NFT с произведениями живописи: одни из них могут быть оригинальными, а другие — только копией. С помощью блокчейна отслеживается, кому принадлежит право собственности на файл. Человек, который победит на аукционе, получит, кроме твита, автограф Дарси. Сам твит и в дальнейшем останется общедоступным.