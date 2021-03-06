Основатель и глава Twitter Джек Дорси выставил свой первый твит на аукцион как NFT-токен. За первый час ставка выросла до 90 тысяч долларов, а сейчас за твит готовы заплатить 500 тысяч.
Токен разместили на специальной платформе Valuables.
Перев сообщение Дорси сделал в марте 2006 года: «Просто настраиваю свой твиттер». Все эти годы твит был общедоступен.
Как пишет The Verge, NFT-токен — это уникальный, незаменимый цифровой сертификат, который дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и тому подобное. Издание сравнивает NFT с произведениями живописи: одни из них могут быть оригинальными, а другие — только копией. С помощью блокчейна отслеживается, кому принадлежит право собственности на файл.
Человек, который победит на аукционе, получит, кроме твита, автограф Дарси. Сам твит и в дальнейшем останется общедоступным.
NFT ㅡ это своеобразный цифровой актив, позволяющий приобрести в собственность товар, существующий только в цифровом виде. Каждый такой токен уникальный, не зависит от стоимости других и подтверждает оригинальность «товара».
Токены NFT приобрели популярность в 2021 году. В феврале продали гифку Nyan Cat за 590 тысяч долларов, а певица Grimes продала коллекцию цифрового искусства за шесть миллионов долларов.
NFT-токены уникальны, их нельзя заменить чем-то другим. Если биткоин можно обменять на другой биткоин и разницы не будет, то, например, твит Дорси — единственный такой. Впрочем, его можно обменять, например, на гифку Nyan Cat, которая также единственная, объясняет The Verge.
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Основатель и глава Twitter Джек Дорси выставил свой первый твит на аукцион как NFT-токен. За первый час ставка выросла до 90 тысяч долларов, а сейчас за твит готовы заплатить 500 тысяч.
Токен разместили на специальной платформе Valuables.
Перев сообщение Дорси сделал в марте 2006 года: «Просто настраиваю свой твиттер». Все эти годы твит был общедоступен.
Как пишет The Verge, NFT-токен — это уникальный, незаменимый цифровой сертификат, который дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и тому подобное. Издание сравнивает NFT с произведениями живописи: одни из них могут быть оригинальными, а другие — только копией. С помощью блокчейна отслеживается, кому принадлежит право собственности на файл.
Человек, который победит на аукционе, получит, кроме твита, автограф Дарси. Сам твит и в дальнейшем останется общедоступным.
NFT ㅡ это своеобразный цифровой актив, позволяющий приобрести в собственность товар, существующий только в цифровом виде. Каждый такой токен уникальный, не зависит от стоимости других и подтверждает оригинальность «товара».
Токены NFT приобрели популярность в 2021 году. В феврале продали гифку Nyan Cat за 590 тысяч долларов, а певица Grimes продала коллекцию цифрового искусства за шесть миллионов долларов.
NFT-токены уникальны, их нельзя заменить чем-то другим. Если биткоин можно обменять на другой биткоин и разницы не будет, то, например, твит Дорси — единственный такой. Впрочем, его можно обменять, например, на гифку Nyan Cat, которая также единственная, объясняет The Verge.