О прекращении поставок сообщили в пресс-службе «Донецкоблгаза», которое занимается распределением, транспортировкой и поставкой голубого топлива.

Там отметили, что, в соответствии с законом, с 6 апреля должны прекратить газоснабжение на объекты «Донецктеплокоммунэнерго». Говорят, что если не сделают этого, то государство может понести убытки от несанкционированного потребления газа в размере 150 миллионов гривен в месяц.

Всего «Донецктеплокоммунэнерго» задолжал «Нафтогазу» 1,5 миллиарда гривен. В конце февраля госкомпания требовала оплатить 303,1 миллиона гривен до 1 марта, иначе газоснабжение обещали остановить.

В то же время уже 6 марта во «Нафтогазе» объяснили, что такое сообщение к тепловикам требовал прислать закон, но заявок об отключении поставок газа компания не присылала.

Поэтому там призывают «Донецкоблгаз» восстановить газоснабжение и говорят, что он своими действиями нарушил «Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам».

— Группа «Нафтогаз» с пониманием относится к проблемам поставщиков тепла в отопительный сезон, и всегда находила способ решения проблемы, как это случилось еще в 9 областях, пребывающих в похожей ситуации, — сообщили в «Нафтогазе».

Также там отметили, что в течение всего отопительного сезона призывают местные власти вмешаться в ситуацию с долгами «Донецктеплокоммунэнерго».

— Это не единственный поставщик тепла, который нарушает закон и не рассчитывается за газ государственной компании. Решение этой проблемы является критически важным также для наполнения государственного бюджета и группа «Нафтогаз» упорно работает над поиском решения проблемы, — говорят в компании.

Напомним, Николаевская ОГА обратилась в Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проверить и разъяснить обоснованность тарифа на газ в Николаевской области.