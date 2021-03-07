Об этом пишут Associated Press и NBC.

Так, законопроект поддержали 50 сенаторов, а 49 проголосовали «против». Инициатива предусматривает прямые выплаты до 1400 долларов для большинства американцев, продление еженедельных выплат в 300 долларов для безработных и пособие на ребенка до 3600 долларов.

Отметим, что Сенат отклонил идею увеличить пособие по безработице до 400 долларов и повысить минимальную заработную плату с 7,25 до 15 долларов в час.

Документ также предусматривает 34 миллиарда долларов для субсидий на доступное медицинское обслуживание и 14 миллиардов долларов для распространения вакцин против COVID-19.

Теперь законопроект должна повторно поддержать Палата представителей США, после чего документ отправят на подпись президенту Джо Байдену.