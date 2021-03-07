Китай намерен до 2035 года реализовать масштабный инфраструктурный проект по строительству высокоскоростной железной дороги и автомагистрали, которые соединят материковый Китай и остров Тайвань.

Согласно плану, представленному 1 марта министром транспорта Ли Сяопэном, ж/д и автомагистраль должны пройти по тоннелю в самой узкой точке Тайваньского пролива, пишет ЦТС со ссылкой на Nikkei Asia.

Отправной точкой тоннеля будет остров Пинтань в провинции Фуцзянь. Отсюда до Синьчжу, что на северо-западе Тайваня, примерно 130 км.

Ранее на острове Пинтань был запущен национальный проект с прицелом на дальнейшее развитие инфраструктуры в сторону Тайваня. Работы по строительству моста, порта и другой инфраструктуры велись быстрыми темпами. С материком Пинтань связан высокоскоростной железной дорогой. Также там был создан специальный район для привлечения тайваньских компаний.

Издание отмечает, что проект является политически мотивированным по нескольким причинам. Во-первых, в свое время генсек ЦК Компартии Китая Си Цзинпин был губернатором провинции Фуцзянь, именно после его прихода ко власти началась активная реализация инфраструктурных проектов на Пинтане. Во-вторых, Тайвань имеет все признаки независимого государства (Китайская Республика Тайвань), однако на официальном уровне его независимость не признает ли Пекин, ни ООН. Идея соединить Тайвань с материком воспринимается жителями острова как попытка экспансии властей Пекина.

Отмечается, что идея строительства тоннеля под Тайваньским проливом упоминалась и ранее. Но дальше слов дело не шло, поскольку ни у кого из китайских руководителей не было политического капитала, чтобы осуществить такой грандиозный и дорогостоящий проект.