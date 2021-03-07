Об этом говорится в пресс-релизе «Украинской национальной лотереи».

«Джекпот государственной тиражной лотереи Супер Лото сорван 6 марта онлайн-игроком. Победитель купил 1 билет на 6 комбинаций и на 5 тиражей подряд стоимостью 450 гривен», — говорится в сообщении.

Джекпот игрок получил за все 6 угаданных номеров в одной комбинации, а также получит еще 20 гривен за 2 угаданных номера.

«Ждем победителя в офисе Украинской Национальной Лотереи для получения джекпота», — добавили в УНЛ.

Также там уточнили, что теперь новый джекпот стартует с 3 миллионов гривен (то есть пока его не будут выигрывать, он будет увеличиваться).

Личность победителя в УНЛ не назвали, но кто бы им ни был, нужно уточнить, что лотерейные выигрыши в Украине облагаются налогом — 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. То есть победителю придется заплатить почти 6,5 миллионов гривен налога, и в итоге он получит почти 26,6 миллиона гривен.

Если личность победителя не раскроют, надо будет подробно изучить декларации наших чиновников, потому что они у нас достаточно удачливы и нередко декларируют выигрыши. Но, например, в случае с Олегом Ляшко оказалось, что свой выигрышный билет он просто придумал.