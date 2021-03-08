За первые два месяца этого года общая стоимость импорта и экспорта Китая составила 834,49 млрд долларов США, увеличившись на 41,2%, по сравнению с предыдущим годом.

Об этом со ссылкой на Главное таможенное управление Китая сообщил Укринформ.

В частности, экспорт составил 468,87 млрд долл., увеличившись на 60,6%; импорт - 365,62 млрд долл., увеличившись на 22,2%. Профицит торговли, то есть положительное торговое сальдо составило 103,25 млрд долл. Для сравнения, в тот же период прошлого года в Китае был зафиксирован дефицит торгового баланса в размере 7,21 млрд долл.

«Росту внешней торговли способствовало оживление производства и потребления таких основных экономик, как Европа и США. Соответственно, увеличение внешнего спроса обусловило рост экспорта Китая. За первые два месяца экспорт китайской продукции в Европу, США и Японию вырос на 59,2%, что было выше общего прироста экспорта», - говорится в сообщении.

В Главном таможенном управлении Китая считают, что внешняя торговля достигла «хорошего старта», что является хорошим началом на весь год.

«Согласно нашему опросу, доля экспортных компаний, которые недавно сообщили об увеличении объемов экспортных заказов и высказали оптимизм в отношении экспорта в течение следующих 2-3 месяцев, тоже увеличилась», - говорится в сообщении.

Ранее Национальное статистическое бюро Китая сообщало, что в 2020 году экономика страны выросла на 2,3%, несмотря на общемировой спад вследствие эпидемии COVID-19.