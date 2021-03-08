Американская частная космическая компания SpaceX готовит очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink. Запуск запланирован на вторник, 9 марта.
Об этом сообщает America Space, передает РБК-Украина.
Запуск ракеты со 60 интернет-спутниками запланирован на 21:55 времени восточного побережья США (4:55 10 марта по киевскому времени). Пуск состоится с 40-го стартовго комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
Это будет уже 21-й запуск мини-спутников на земную орбиту в рамках проекта Starlink.
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Американская частная космическая компания SpaceX готовит очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками Starlink. Запуск запланирован на вторник, 9 марта.
Об этом сообщает America Space, передает РБК-Украина.
Запуск ракеты со 60 интернет-спутниками запланирован на 21:55 времени восточного побережья США (4:55 10 марта по киевскому времени). Пуск состоится с 40-го стартовго комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде.
Это будет уже 21-й запуск мини-спутников на земную орбиту в рамках проекта Starlink.