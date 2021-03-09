Ежегодный индекс «стеклянного потолка» (Glass ceiling index) показал, что наиболее благоприятной среди стран Организации экономического сотрудничества и развития для построения карьеры женщинами остается Швеция.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на The Economist.

Стеклянный потолок - явление неформального барьера, препятствующего продвижению женщин по карьерной лестнице из-за несвязанных с их профессиональными качествами факторов. Индекс стеклянного потолка оценивает внешние условия для женщин, которые работают, среди 29 стран Организации экономического сотрудничества и развития (всего в организацию входят 37 стран).

По итогам 2020 года первые позиции традиционно заняли нордические страны - Швеция, Исландия, Финляндия и Норвегия. Последнее место среди оцениваемых стран заняла Южная Корея с оценкой 25 из 100 баллов - ниже среднего уровня среди 37 стран ОЭСР.

В The Economist добавляют, что среди стран организации в среднем лишь одну из трех управленческих должностей занимают женщины.

В то же время, учитывая вовлеченность рабочей силы, ни одна из стран не достигла равенства между мужчинами и женщинами. Наименьшего разрыва достигла Швеция, что приблизилась к нулю по итогам 2019 года.

Наименьший разрыв в оплате труда наблюдается в Бельгии - менее 5%.