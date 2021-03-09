Компания Apple открыла вакансию в Украине – аналитика косвенных налогов (Indirect Tax Analyst) для киевского офиса.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Cпециалиста ищут для киевского офиса, который сосредоточится на соблюдении требований по косвенным налогам в Украине.

Среди ключевых требований:

- свободное владение английским;

- опыт учета НДС в Украине;

- замечательные аналитические, коммуникативные, презентационные и организационные навыки;

- внимание к деталям и соблюдение дедлайнов;

- умение обрабатывать большие объемы информации.

- Также важно знание систем Excel, SAP/других ERP, Medoc, успешный кандидат должен уметь хорошо работать как индивидуально, так и в команде.

Требования к образованию: образование по направлениям бухгалтерский учет или налоги будет преимуществом, но не существенным.

Налоговый аналитик будет отвечать за подготовку и представление деклараций по косвенному налогу в налоговые органы Украины в установленные сроки.

Также он будет отвечать за все аспекты учета НДС для Apple Ukraine, включая регистрацию НДС-счетов, отчетность и проверку счетов.

Косвенный налог — налог на товары и услуги, который производитель платит не напрямую, а устанавливает как надбавку к цене.