Компания Apple открыла вакансию в Украине – аналитика косвенных налогов (Indirect Tax Analyst) для киевского офиса.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Cпециалиста ищут для киевского офиса, который сосредоточится на соблюдении требований по косвенным налогам в Украине.
Среди ключевых требований:
- свободное владение английским;
- опыт учета НДС в Украине;
- замечательные аналитические, коммуникативные, презентационные и организационные навыки;
- внимание к деталям и соблюдение дедлайнов;
- умение обрабатывать большие объемы информации.
- Также важно знание систем Excel, SAP/других ERP, Medoc, успешный кандидат должен уметь хорошо работать как индивидуально, так и в команде.
Требования к образованию: образование по направлениям бухгалтерский учет или налоги будет преимуществом, но не существенным.
Налоговый аналитик будет отвечать за подготовку и представление деклараций по косвенному налогу в налоговые органы Украины в установленные сроки.
Также он будет отвечать за все аспекты учета НДС для Apple Ukraine, включая регистрацию НДС-счетов, отчетность и проверку счетов.
Косвенный налог — налог на товары и услуги, который производитель платит не напрямую, а устанавливает как надбавку к цене.
Компания Apple открыла вакансию в Украине – аналитика косвенных налогов (Indirect Tax Analyst) для киевского офиса.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Cпециалиста ищут для киевского офиса, который сосредоточится на соблюдении требований по косвенным налогам в Украине.
Среди ключевых требований:
- свободное владение английским;
- опыт учета НДС в Украине;
- замечательные аналитические, коммуникативные, презентационные и организационные навыки;
- внимание к деталям и соблюдение дедлайнов;
- умение обрабатывать большие объемы информации.
- Также важно знание систем Excel, SAP/других ERP, Medoc, успешный кандидат должен уметь хорошо работать как индивидуально, так и в команде.
Требования к образованию: образование по направлениям бухгалтерский учет или налоги будет преимуществом, но не существенным.
Налоговый аналитик будет отвечать за подготовку и представление деклараций по косвенному налогу в налоговые органы Украины в установленные сроки.
Также он будет отвечать за все аспекты учета НДС для Apple Ukraine, включая регистрацию НДС-счетов, отчетность и проверку счетов.
Косвенный налог — налог на товары и услуги, который производитель платит не напрямую, а устанавливает как надбавку к цене.