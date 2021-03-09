Котировки наиболее известной в мире криптовалюты Bitcoin восстановили свой рост, в связи с чем ее капитализация во второй раз в истории пересекла отметку в триллион долларов.

Об этом пишет «Экономическая правда».

За последние сутки цена Bitcoin выросла на 7,46% и достигла отметки в 54 310 долларов около 8:15 по Киеву. После этого цена начала уменьшаться и на 9:44 установилась на уровне 53 730 долларов.

Таким образом, капитализация, по данным Coindesk, превысила 1 триллион долларов — во второй раз за существование криптовалюта.

Ранее британский финансовый надзор предостерег потребителей, стремящихся получить максимальную прибыль от крипто-бума и роста стоимости биткоина.